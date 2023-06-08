Виченцо Итальяно и Дженнаро Гаттузо – очередные кандидаты на место Игоря Йовичевича. Шахтер решил сконцентрироваться на громких именах.
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Итальянский вектор
Донецкий коллектив находится в поисках нового наставника, поскольку руководство "кротов" решило прекратить сотрудничество с Игорем Йовичевичем, добившийся не малых высот в текущем сезоне практически с вновь созданной командой. Хорват во главе "горняков" выиграл чемпионат Украины, выдал достойную игру в Лиге чемпионов и хороший результат в Лиге Европы. Однако, скорее всего, время Йовичевича в Шахтере неожиданно дошло до конца.
Раньше гуляла информация, что одним из главных претендентов на пост тренера донецкого коллектива есть руководитель Фейенорда, разгромивший "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы (7:1), Арне Слот. Однако нидерландский специалист не единственный, кто может заменить невинного Игоря Йовичевича в украинском клубе. В частности, Шахтер готов предложить сотрудничество наставнику Фиорентины Виченцо Итальяно, дошедшему в этом году в финал Лиги конференций с "фиалками". и Дженнару Гаттузо, не имеющему места трудоустройства.
Следует отметить, что Шахтер недавно уже пытался поработать в итальянском направлении в плане тренеров, поскольку "горняков" накануне войны возглавлял Роберто де Дзерби, однако проклятая Россия внесла коррективы в планы итальянского тренера во главе донецкого клуба.
Тренерская карьера потенциальных наставников Шахтера
- Дженнаро Гаттузо в свое время успел потренировать ряд коллективов, таких как: Сьон (играющий тренер), Палермо, ОФИ (Греция), Пиза, молодежную и основную команду Милана, Наполи и Валенсию. Однако за все годы он смог получить только один титул (Кубок Италии из Наполи), а с другими клубами он провалился.
- Виченцо Итальяно еще не возглавлял звездные коллективы. Он в свое время успел потренировать Томболу Вигонтину, Арзиньяно Вальчьямпо, Трапани, Специю и Фиорентину. Трофеев Итальяно еще не получал, однако в текущем сезоне имел возможность выиграть Лигу конференций и вот уступил в финале Вест Хэму (2:1).