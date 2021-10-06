Вдвоем на одного: Фьюри хочет помочь Джошуа побить Усика в реванше

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сообщил, что готов подготовить британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) к поединку с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Фьюри уверен, что если его земляк Джошуа согласится на предложение, то обязательно победит украинского боксера Александра Усика в предстоящем матче-реванше.

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"Я верю, что шанс есть у всех тяжеловесов. Считаю, что если бы я подготовил Джошуа к бою с Усиком, он бы точно выиграл бы бой. Я предложил ему свои услуги, чтобы подготовить его к матчу-реваншу, и я гарантирую, что он выиграет. Я заставлю его драться, как великого человека", – заявил Фьюри.

Вместе с тем у боксера спросили, как, по мнению Фьюри, может закончиться бой между ним и Усиком:

"Я просто думаю, что он (Александр Усик – ред.) станет еще одной моей жертвой. Он будет еще одним номером в длинном послужном списке непобедимых чемпионов мира в тяжелом весе – меня".

Что известно о реванше Усик – Джошуа