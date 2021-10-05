Белью считает, что Усику есть куда расти в супертяжеловесах и он в этом дивизионе будет лишь прогрессировать. По мнению Тони, Александру с каждым следующим боем будет все комфортнее выступать в супертяжах. Единственное, что беспокоит Тони, это размеры украинца.

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"Никто не должен проигрывать бои только потому, что кто-то – больше. Я не хочу, чтобы он кому-то уступил из-за этого фактора. Лучше него боксера в тяжелом дивизионе нет, поэтому проигрывать он не должен", – сказал Тони Белью.

В ответ крымчанин только рассмеялся и сказал, что у него еще все впереди.

Что известно о реванше Усик – Джошуа