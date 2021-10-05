Белью считает, что Усику есть куда расти в супертяжеловесах и он в этом дивизионе будет лишь прогрессировать. По мнению Тони, Александру с каждым следующим боем будет все комфортнее выступать в супертяжах. Единственное, что беспокоит Тони, это размеры украинца.
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"Никто не должен проигрывать бои только потому, что кто-то – больше. Я не хочу, чтобы он кому-то уступил из-за этого фактора. Лучше него боксера в тяжелом дивизионе нет, поэтому проигрывать он не должен", – сказал Тони Белью.
В ответ крымчанин только рассмеялся и сказал, что у него еще все впереди.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- 34-летний Усик хочет провести второй бой против Джошуа в Украине. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что такой вариант маловероятен. Но уже через некоторое время заверил, что у киевлян таки есть шанс увидеть воочию бой любимого боксера.
- Первый поединок Усик завершил победой единогласным решением судей.
- После противостояния Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри рассказал, что увидел в последнем раунде белое полотенце в углу британца. Кто-то из его команды за десять секунд до финального гонга махал полотенцем. По его мнению, судья должен был присуждать Усику досрочную победу, но проигнорировал этот эпизод. Фьюри-старший отметил, что у украинца просто украли досрочную победу.