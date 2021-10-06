Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ф'юрі впевнений, що якщо його земляк Джошуа погодиться на пропозицію, то обов'язково переможе українського боксера Олександра Усика в майбутньому матчі-реванші.
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"Я вірю, що шанс є у всіх важковаговиків. Вважаю, що якби я підготував Ентоні Джошуа до бою з Усиком, він би точно виграв би бій. Я запропонував йому свої послуги, щоб підготувати його до матчу-реваншу, і я гарантую, що він виграє. Я змушу його битися, як велику людину", – заявив Ф'юрі.
Разом з тим у боксера запитали, як, на думку Ф'юрі, може закінчитися бій між ним і Усиком:
"Я просто думаю, що він (Олександр Усик – ред.) стане ще однією моєю жертвою. Він буде ще одним номером в довгому послужному списку непереможних чемпіонів світу у важкій вазі – мене".
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- 34-річний Усик хоче провести другий бій проти Джошуа в Україні. Британський промоутер Едді Хірн заявив, що такий варіант є малоймовірним. Але вже через деякий час запевнив, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі бій улюбленого боксера.
- Перший поєдинок Усик завершив перемогою за одноголосним рішенням суддів.
- Після протистояння Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, розповів, що угледів в останньому раунді білий рушник у куті британця. Хто з його команди за десять секунд до фінального гонга хтось махав рушником. На його думку, суддя повинен був присуджувати Усику дострокову перемогу, але проігнорував цей епізод. Ф'юрі-старший зазначив, що в українця просто вкрали дострокову звитягу.