Фьюри-старший: Усик сделал все, что от него требовалось

Британский наставник увидел то, чего сразу не разглядели зрители поединка. В конце последнего 12-го раунда Усик набросился добивать Джошуа. В тот момент в углу британского боксера помахали белым полотенцем.

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Рефери должен был сразу останавливать бой и сигнализировать о досрочной победе Александра. Но проигнорировал этот эпизод. По мнению Джона Фьюри, у Усика просто забрали из-под носа досрочный успех. Одной из причин этого стало то, что украинец сражался на территории соперника.

Я думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Я уверен, что Усику следует отдать досрочную победу. Почему Усику не дали досрочную победу? Потому что он дрался на выезде, а Джошуа выступал дома. Такое случается по всему миру. Тем не менее я отдаю должное Усику. Он сделал все, что от него требовалось, и сделал все прекрасно, показав решимость и волю к победе,

– заявил Фьюри-старший.

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