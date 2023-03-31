Не хватило духу назвать имя агрессора: Ломаченко высказался о войне в Украине
Источник:Top Rank Boxing
Украинский боксер Василий Ломаченко очень активно защищает УПЦ МП. Однако назвать виновника войны в Украине двукратный олимпийский чемпион не решается.
20 мая 2023 года в Лас-Вегасе состоится мегафайт между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни и экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко. После официального объявления поединка оба топ-боксера провели совместную пресс-конференцию.
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Слова Ломаченко о войне
В ходе общения с прессой журналисты поинтересовались у Ломаченко, как война повлияла на его подготовку. Однако 35-летний боксер ограничился общими фразами, "забыв" назвать главного виновника агрессии.
"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о окружающих тебя людях.
Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о другом. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.
Ломаченко и война в Украине
- Напомним, что с начала военной агрессии Василий Ломаченко находился в Украине и даже записался в ряды Белгород-Днестровского батальона территориальной обороны
- Однако популярный спортсмен, имеющий многомиллионную армию подписчиков в Instagram, еще ни разу не упомянул, что именно Россия напала на нашу землю.
- С более четкой публичной позицией Ломаченко мог бы принести значительную пользу своей Родине.
- Вместо этого Василий постоянно публикует посты с поддержкой УПЦ МП и ее пророссийских священников.
- А чтобы не слышно слова осуждения, боксер заблокировал свою страницу для пользователей из Украины.