20 мая 2023 года в Лас-Вегасе состоится мегафайт между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни и экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко. После официального объявления поединка оба топ-боксера провели совместную пресс-конференцию.

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Слова Ломаченко о войне

В ходе общения с прессой журналисты поинтересовались у Ломаченко, как война повлияла на его подготовку. Однако 35-летний боксер ограничился общими фразами, "забыв" назвать главного виновника агрессии.

"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и о окружающих тебя людях.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о другом. Ты просто думаешь о защите", – сказал Ломаченко.

Ломаченко и война в Украине