20 травня 2023 року в Лас-Вегасі відбудеться мегафайт між абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні та ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченко. Після офіційного оголошення поєдинку обидва топ-боксери провели спільну пресконференцію.

Читайте також УПЦ МП би схвалила: Ломаченко прийшов на дуель поглядів з Хейні у футболці з Ісусом – відео

Слова Ломаченка про війну

Під час спілкування з пресою журналісти поцікавилися у Ломаченка, як війна вплинула на його підготовку. Проте 35-річний боксер обмежився загальними фразами, "забувши" назвати головного винуватця агресії.

"Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли в твій дім прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про людей, які тебе оточують.

Ти просто думаєш про те, як зможеш вижити до наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист", – сказав Ломаченко.

Ломаченко та війна в Україні