Промоутер назвал дату реванша Ломаченко – Лопес
Источник:ютуб-канал Barbershop Conversations Live
Василий Ломаченко может получить реванш с Теофимо Лопесом уже в 2022 году. Боб Арум, промоутер обоих боксеров, хочет организовать второй бой между Ломаченко и Лопесом.
Бой Ломаченко – Лопес состоится в 2022 году
По словам Арума, Ломаченко и Лопес встретятся после того, как проведут промежуточные поединки в 2021 году.
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Лопесу нужно победить австралийца Джорджа Камбососа. В то же время Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, вероятно, против Ричарда Комми.
"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана.
Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят видеть болельщики", – рассказал Арум.
- Первый бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре 2020 года. Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
- Оказалось, что Василий вышел в ринг с травмой плеча. После поединка украинца прооперировали.
- Команда украинца всячески пыталась уговорить Теофимо провести реванш. Однако соперник наотрез отказывался от второго поединка.
- В отличие от Лопеса, Василий успел провести один бой. В ночь 27 июня Василий уничтожил японца Масайоши Накатани.
- После увиденного Теофимо Лопес-старший заговорил о втором бое его сына с украинцем.