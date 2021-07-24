Ломаченко опередил соперника Лопеса

Украинский боксер возглавил обновленный рейтинг WBO в легком весе. Теперь Василий находится на первой строчке.

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Ломаченко опередил в рейтинге австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Именно с австралийцем Лопес должен провести бой.

Сначала поединок Лопес – Камбосос отменили из-за COVID-19 у американца. Теперь стороны вроде бы не могут договориться о бое.

Сообщалось, что Лопес может провести бой с Ломаченко уже к концу 2021 года.

Лопес, победивший Ломаченко в октябре 2020 года, – чемпион мира по версии WBO. Теофимо отобрал титул именно у Ломаченко.

Вслед за Джорджем Камбососом, который теперь в рейтинге на втором месте идет украинец Денис Беринчик. Он удержал 3 место в рейтинге WBO.

Рейтинг WBO

Теофимо Лопес – чемпион WBO

1. Василий Ломаченко

2. Джордж Камбосос

3. Денис Беринчик