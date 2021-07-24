Ломаченко опередил соперника Лопеса
Украинский боксер возглавил обновленный рейтинг WBO в легком весе. Теперь Василий находится на первой строчке.
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Ломаченко опередил в рейтинге австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Именно с австралийцем Лопес должен провести бой.
- Сначала поединок Лопес – Камбосос отменили из-за COVID-19 у американца. Теперь стороны вроде бы не могут договориться о бое.
- Сообщалось, что Лопес может провести бой с Ломаченко уже к концу 2021 года.
Лопес, победивший Ломаченко в октябре 2020 года, – чемпион мира по версии WBO. Теофимо отобрал титул именно у Ломаченко.
Вслед за Джорджем Камбососом, который теперь в рейтинге на втором месте идет украинец Денис Беринчик. Он удержал 3 место в рейтинге WBO.
Рейтинг WBO
Теофимо Лопес – чемпион WBO
1. Василий Ломаченко
2. Джордж Камбосос
3. Денис Беринчик
- Заметим, что Ломаченко также возглавляет рейтинг WBC. По версии WBA и IBF украинец занимает 2 и 5 места соответственно.