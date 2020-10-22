Ломаченко продолжает вылетать из рейтингов топ-боксеров мира
Украинец Василий Ломаченко продолжает покидать рейтинги сильнейших боксеров мира. На позицию Ломаченко в мировом боксе негативно повлияло поражение Теофимо Лопеу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Ломаченко покидает ведущие позиции в рейтингах P4P (лучшие боксеры независимо от весовой категории). Об этом сообщает 24 канал.
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Сообщалось, что сразу после поражения Ломаченко опустился на 27-е место рейтинга лучших боксеров pound-for-pound (P4P) по версии BoxRec.
Что такое P4P?Термин, используемый в боксе в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории. Рейтинг P4P составляют несколько изданий. Самый авторитетный журнал The Ring. Также идентичный рейтинг выходит в TBRB, BoxRec, BWAA и ESPN.
Ломаченко в рейтинге P4P
В рейтинге The Ring 32-летний Ломаченко переместился на 7-ю строчку, хотя до недавнего времени был вторым. Лидер – Сауль Альварес.
По версии ESPN Василий Ломаченко отныне шестой, а до боя с Лопесом был лидером.
Что интересно, в рейтинге ESPN Теофимо Лопес поднялся на 5-ю строчку и сместил Александра Усика на седьмое место.
В рейтинге TBRB Ломаченко сейчас десятый, когда Лопес занимает 7-е место. BWAA пока не обновляла рейтинг.
Ломаченко проиграл Лопесу: главное
- Украинский боксер 18 октября потерпел второе поражение на профессиональном ринге. Ломаченко проиграл Лопесу титулы WBA, WBO, WBC.
- 23-летний Лопес, который до этого владел только титулом IBF, стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
- Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей. Реванш между боксерами не предусмотрен контрактом.
- Что интересно, Ломаченко якобы боксировал с травмой. После поединка Василию сделали операцию.