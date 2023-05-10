Я хотел завоевать мир, у меня было большое эго, – Ломаченко назвал бой, который изменил всю его жизнь

В октябре 2020 года у Василия Ломаченко был шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Но в бою против Теофимо Лопеса не воспользовался случаем.

20 мая у украинского боксера будет еще один шанс стать лучшим в легком весе. Однако на этот раз ему придется сражаться против еще более мощного Дэвина Хейни, владеющего всеми чемпионскими поясами.

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Ломаченко: Я ложусь спать и встаю с этой мечтой об абсолютном чемпионстве

В преддверии поединка Василий Ломаченко вспомнил сражение против Теофимо Лопеса и поражение от американца. Боксер с украинским паспортом признался, что это фиаско изменило его жизнь.

Я ложусь спать и встаю с этой мечтой об абсолютном чемпионстве. Важно то, что произошло в моей жизни в последнее время. Я проиграл свои три пояса, но выиграл что-то гораздо больше титулов. Все обернулось очень хорошо для меня, сейчас я понимаю это. Я стал другим человеком. Я хотел завоевать мир, у меня было большое эго, но после поражения я начал иначе на себя смотреть,

– заявил Ломаченко.

Напомним, что Лопес одержал победу над Ломаченко по единоличному решению судей. После чего Тео не смог уже в своем первом бою оградить чемпионские титулы, которые у него отобрал Джордж Камбосос. Но и тот уже в своем первом поединке проиграл их Дэвину Хэйни, а в реванше не смог забрать обратно. Хотя вместо Хейни с австралийцем должен был подраться как раз Ломаченко. Однако Василий отказался от боя, ведь стал в ряды терробороны родного города в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.

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В преддверии поединка Хейни начал все больше винить Ломаченко. первое в том, что украинец не занимается продажей и раскруткой боя, а уже позже из-за того, что Василий избегал поединка с ним с 2019 года.