Вы ничего не можете изменить, только Бог может – Ломаченко о войне в Украине

Василий Ломаченко избегает того, чтобы соскочить с двух стульев. Боксер завуалированно надеется удержать нейтралитет.

Василий Ломаченко затруднился откровенно ответить на вопрос о войне в Украине. Боксер нашел отговорку.

Достойно внимания Один из них не выдержал: как Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов

Только "один выход"

Василий Ломаченко продолжает опираться на свои сверхрелигиозные верования, что, по его мнению, служит хорошей отговоркой по важным вопросам. Украинский боксер решил не озвучивать агрессора в войне на территории нашего государства, однако Василий отметил, что именно Бог – это единственный, кто способен остановить злодеяния России в Украине.

Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну,

– считает Ломаченко,

Напомним, что бой украинского боксера с Девином Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая. Боксеры также успели провести пресс-конференцию, а накануне Василий отметил, что он будет сражаться за свою страну.

"Проколы" Ломаченко