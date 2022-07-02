"Очередной удар по мозгам тебе их вправил"

С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Василий Ломаченко сделал семь публикаций на своей странице в инстаграмме. Последний пост как раз связан с обстрелом базы в Сергеевке. Оккупанты обстреляли родную область украинского боксера.

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Видео с последствиями разрушений, изложенным боксером, собрало в комментариях немало хейта. Не такой реакции своих подписчиков ждал Ломаченко.

Фанаты начали упоминать провокационную позицию Василия, его пророссийскую религиозную точку зрения Московского патриархата. Одна из подписниц отметила, что видео боксер выложил после того, как начали говорить, почему отсутствует реакция Ломаченко.

К теме. Ракетный обстрел в Сергеевке унес жизни футбольного тренера и владельца детского клуба Атлетик Александра Шишкова. 42-летний мужчина находился как раз на базе отдыха, где ждал утреннюю тренировку детей. В результате обстрела погиб 21 человек, еще 39 местных жителей получили ранения.

Любопытно, что Ломаченко никак не подписал видео. Только добавил дату обстрела – 1.07.2022. Василий не осудил агрессию России. Что тоже заметили поклонники боксера.

А кто это сделал, почему не написал? Или московские попы запретили написать,

– написал подписчик.



Подписчики раскритиковали Ломаченко / Скриншот из комментариев из инстаграммы боксера

Кто-то вспомнил слова боксера о братских народах Украины и России. Некоторые подписчики назвал Василия братом русского народа и с сарказмом посоветовали ему "помолиться за оккупантов".

Что Васичко, очередной удар по мозгам тебе их вправил? Увидел к чему приводит русский мер?,

– высказался мужчина.



Ломаченко "достал на орехи" от подписчиков / Скриншот из комментариев из инстаграммы боксера

Другие реакции подписчиков Ломаченко

"Это же братская любовь. Чего так грустно?"

"А что произошло? Это же какая да там "делочка политиков на верху" просто"

"Твою Родину кромсают на части, а ты ни одного слова в лоб....и в такой ситуации еще стараешься выкрутиться ...ех ты....Вася"

"Что ты пробудился брат русских. Пока жареный питух не клюнул, ничего не было страшного, а теперь пробудился василий"

"Так ты же прославлял русские унитазные войска и физических московских попов"

Интересно, что все предыдущие посты были очень нейтральны. Ломаченко поздравил всех с "днем пабеды", призвал молиться за братские народы, поздравил людей с Пасхой и выложил одно фото из тренировочного процесса.

После 24 февраля Ломаченко вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского. Василий отказался от чемпионского боя против Джорджа Камбососа ради защиты Украины.

По словам бывшей легкоатлетки Ольги Саладухи, Ломаченко защищает страну уже в рядах ВСУ. Как ранее сообщала супруга Александра Усика, Василий не покинет страну, пока Украина не победит в войне против России.