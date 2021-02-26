В ночь с 25 на 26 февраля Вашингтон сыграл на выезде против Денвера в НБА. Алексей Лень не набрал ни одного очка, но гости все равно одержали важную победу.

Вашингтон хотел реабилитироваться в глазах собственных болельщиков после поражения от Клипперс в прошлом туре регулярного чемпионата НБА. Команды показывали довольно ровную игру, но гости были более точными.

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Важная победа

В итоге – 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24) минимальная победа Вашингтона. Свое время на паркете в футболке гостей провел украинский центровой Алексей Лень. Баскетболист сыграл всего 4 минуты 55 секунд, за это время украинец не набрал ни одного очка, сделал один подбор и такое же количество персональных фолов. Он стал единственным среди всех игроков матча, которому не удалось отметиться ни одним пунктом.

Однако все за центрового из Украины сделали его партнеры по команде. Эта победа стала для Вашингтона 12-й в сезоне при 18 поражениях. Благодаря этому клуб Леня отрывается от последних позиций таблицы Восточной конференции, которую замыкает Детройт другого украинца Святослава Михайлюка. Клуб днем ранее проиграл Нью-Орлеану.

Их соперник в матче Денвер идет 8-м в Западной конференции. Интересно, что этот успех стал уже вторым для Вашингтона в матчах против Денвера. В прошлой встрече клуб Леня одержал волевую победу на домашней площадке.

Следующий матч Вашингтон проведет дома против Миннесоты. Поединок состоится 28 февраля.

Денвер – Вашингтон: видеообзор