Украинский центровой Алексей Лень мог оказаться не в Вашингтоне. Баскетболистом интересовался Милуоки.

19 января Торонто сенсационно расторг контракт с Алексеем Ленем. Причины такого решения чемпион лиги 2019 года не уточнял. Долго баскетболист без клуба не пробыл. Вашингтон сразу воспользовался такой возможностью и подписал украинца.

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Выбрал другой вариант

Интересно, что последние поединки Торонто в регулярном чемпионате НБА Лень пропустил из-за протоколов ассоциации, которые были связаны с коронавирусом.

Еще один претендент был на Леня – Милуоки, который серьезно интересовался центровым. Однако стать одноклубником Янниса Адетокумбо не удалось. Алексей заключил соглашение на один год с Вашингтоном. Этот клуб стал пятым в карьере украинца в НБА.

В новом клубе украинский баскетболист регулярно получает игровое время. С момента подписания контракта успел уже провести 15 матчей. В среднем за игру украинец приносит Визардс по 6,9 очка и 3,9 подбора.

В последнем поединке Вашингтона 24 февраля участия не принимал. В матче против Клипперс клуб украинца потерпел очередное поражение в НБА – 135: 116.

Следующий матч баскетболисты Вашингтона проведут 26 февраля на выезде против Денвера.