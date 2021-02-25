В ночь с 24 на 25 февраля Детройт на выезде сыграл против Нью-Орлеана в НБА. Гости с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком потерпели очередное поражение в сезоне.

Победа в предыдущей встрече над Орландо стала маленьким лучиком надежды в игре Детройта. Но уже в следующем матче клуб, где выступает Святослав Михайлюк, потерпел уже 23-е поражение в этом сезоне в НБА.

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Очередное поражение в НБА

Начало матча было за гостями, но дальше полным преимуществом владели игроки Нью-Орлеана. В итоге – 128:118 (33:39, 31:30, 32:27, 32:22) – победа хозяев. Для них этот успех стал 14-м в сезоне.

Стоит отметить, что для обоих клубов этот сезон неудачный. Детройт в Восточной конференции занимает последнее, 15 место, в их пассиве 23 поражения. Нью-Орлеан идет 11-м в Западной конференции.

Свое время на площадке получил и Михайлюк. Атакующий защитник провел на паркете ровно 28 минут, за которые успел набрать 12 очков, сделать 3 подбора и 2 передачи. Также трижды терял мяч. В предыдущем противостоянии украинский баскетболист набрал 9 очков.

Следующий матч Детройт проведет дома 27 февраля против Сакраменто.

Нью-Орлеан – Детройт видеообзор