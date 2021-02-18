Вашингтон в ночь с 17 на 18 февраля на своем паркете принимал Денвер в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Алексей Лень провел довольно хороший матч и присоединился к победе хозяев.

Баскетболисты Вашингтона провалили начало встречи – 24:41, но уже в двух следующих четвертях одержали победу – 46:23 и 30:29 соответственно. Последняя четверть осталась за Денвером, но этого было мало для победы – 30:35. В итоге – 130:128 важная победа для Вашингтона.

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Минимальная победа

Свое время на паркете за Вашингтон получил и Алексей Лень. Украинец провел в матче 17 минут 37 секунд, за это время баскетболист набрал 10 очков, сделал одну передачу и 8 подборов. Также запомнился одной потерей мяча, одним блок-шотом и 3-я потерями мяча.

Лень стал 6-м по результативности в составе хозяев. Лучшим баскетболистом встречи стал игрок Денвера Джамал Мюррей – 35 очков.

Для Вашингтона эта победа стала 9-й в сезоне НБА при 17-х поражениях. Клуб Леня идет 13-м в таблице Восточной конференции. Денвер-8-й в Западной конференции.

Следующий матч Вашингтон сыграет 21 февраля на выезде против Портленда.

Вашингтон – Денвер видеообзор