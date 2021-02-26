У ніч з 25 на 26 лютого Вашингтон зіграв на виїзді проти Денвера у НБА. Олексій Лень не набрав жодного очка, але гості все одно здобули важливу перемогу.

Вашингтон хотів реабілітуватись в очах власних вболівальників після поразки від Кліпперс у минулому турі регулярного чемпіонату НБА. Команди показували доволі рівну гру, але гості були більш точнішими.

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Важлива перемога

У підсумку – 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24) мінімальна перемога Вашингтона. Свій час на паркеті у футболці гостей провів український центровий Олексій Лень. Баскетболіст зіграв лише 4 хвилини 55 секунд, за цей українець не набрав жодного очка, зробив одне підбирання та таку ж кількість персональних фолів. Він став єдиним серед усіх гравців матчу, якому не вдалось відзначитись жодним пунктом.

Однак все за центрового з України зробили його партнери по команді. Ця звитяга стала для Вашингтона 12-ю у сезоні при 18 поразках. Завдяки цьому клуб Леня відривається від підвалин таблиці Східної конференції, яку замикає Детройт іншого українця Святослава Михайлюка. Клуб днем раніше програв Нью-Орлеану.

Їх суперник у матчі Денвер йде 8-м у Західній конференції. Цікаво, що цей успіх став вже другим для Вашингтона у матчах проти Денвера. У минулій зустрічі клуб Леня здобув вольову перемогу на домашньому майданчику.

Наступний матч Вашингтон проведе вдома проти Міннесоти. Поєдинок відбудеться 28 лютого.

Денвер – Вашингтон відеоогляд