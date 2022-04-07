Мандзин: Не хочу вас більше бачити на нашій землі, в країні вільних людей

Майже більшість натуралізованих біатлоністок зустріли початок повномасштабного вторгнення в Україну у своєї рідній Росії. Корінні українські біатлоністи проти повернення у розташування команди цих спортсменок.

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Біатлоніст юніорської команди Віталій Мандзин підтримав Дмитра Підручного у тому, щоб ексросіянки більше не виступати під синьо-жовтим прапором.

"Вже не одне десятиліття збірну України з біатлону, яку здебільшого фінансують податки всіх українців, переповнюють так звані "натуралізовані" спортсмени з Росії, які зараз "поїхали провідати батьків" і ніяк не проявили свого ставлення до тих звірств, за якими стоїть їхня батьківщина. Я повністю підтримую слова нашого капітана та лідера чоловічої збірної Дмитра Підручного, і так само не хочу вас більше бачити на нашій землі, в країні вільних людей!"

"Ваші коментарі та слова вже не актуальні"

Юніор пригадав спортсменкам із Росії їх мовчання щодо війни в Україні. Лише Ольга Абрамова не стала ігнорувати воєнні дії в Україні та засудила агресію Росії.

Вас тут не чекають! Щоб на світових змаганнях ви ніколи не виступали під українським стягом! Повірте, ваші коментарі та слова вже не актуальні, а в принципі, й нікому не потрібні. Шкода, але зараз, наші прекрасні українські дівчата та жінки зайняті далеко не курсами по випіканню тортів,

– додав Мандзин.

Віталій у коментарі не дарма згадав курси по випіканню кондитерських виробів. Катерина Бех під час війни в Україні викладає фото з Росії, де пройшла саме такі кулінарні курси. Тим часом корінні українські біатлоністки взяли до рук зброю та захищають рідну країну від окупантів.

Цікаво. Одразу декілька біатлоністів поповнили ряди української армії – Артем Прима, Анна Кривонос, Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Спортсмен закликав українців перестати розмовляти мовою ворога та перейти на українську.

Нагадаємо, що у збірній України виступає одразу декілька колишніх росіянок – Ольга Абрамова, Катерина Бех, Дар'я Сідорова, Анастасія Рассказова, Надія Бєлкіна та Оксана Москаленко. Лише Бєлкіна зараз служить в українській армії.

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