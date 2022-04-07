Мандзин: Не хочу вас більше бачити на нашій землі, в країні вільних людей
Майже більшість натуралізованих біатлоністок зустріли початок повномасштабного вторгнення в Україну у своєї рідній Росії. Корінні українські біатлоністи проти повернення у розташування команди цих спортсменок.
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Біатлоніст юніорської команди Віталій Мандзин підтримав Дмитра Підручного у тому, щоб ексросіянки більше не виступати під синьо-жовтим прапором.
"Вже не одне десятиліття збірну України з біатлону, яку здебільшого фінансують податки всіх українців, переповнюють так звані "натуралізовані" спортсмени з Росії, які зараз "поїхали провідати батьків" і ніяк не проявили свого ставлення до тих звірств, за якими стоїть їхня батьківщина. Я повністю підтримую слова нашого капітана та лідера чоловічої збірної Дмитра Підручного, і так само не хочу вас більше бачити на нашій землі, в країні вільних людей!"
"Ваші коментарі та слова вже не актуальні"
Юніор пригадав спортсменкам із Росії їх мовчання щодо війни в Україні. Лише Ольга Абрамова не стала ігнорувати воєнні дії в Україні та засудила агресію Росії.
Вас тут не чекають! Щоб на світових змаганнях ви ніколи не виступали під українським стягом! Повірте, ваші коментарі та слова вже не актуальні, а в принципі, й нікому не потрібні. Шкода, але зараз, наші прекрасні українські дівчата та жінки зайняті далеко не курсами по випіканню тортів,
– додав Мандзин.
Віталій у коментарі не дарма згадав курси по випіканню кондитерських виробів. Катерина Бех під час війни в Україні викладає фото з Росії, де пройшла саме такі кулінарні курси. Тим часом корінні українські біатлоністки взяли до рук зброю та захищають рідну країну від окупантів.
Спортсмен закликав українців перестати розмовляти мовою ворога та перейти на українську.
Нагадаємо, що у збірній України виступає одразу декілька колишніх росіянок – Ольга Абрамова, Катерина Бех, Дар'я Сідорова, Анастасія Рассказова, Надія Бєлкіна та Оксана Москаленко. Лише Бєлкіна зараз служить в українській армії.
Скандал навколо натуралізованих біатлоністок із Росії
- Більшість ексросійських біатлоністок на час війни перебувають у Росії, де підтримують фізичну форму. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Але далеко не усю правду розповів глава.
- Ці слова розкритикували багато українських біатлоністів, у тому числі капітан чоловічої команди Дмитро Підручний.
- Колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що ще у перші дні війни Бринзак особисто відвіз колишніх російських біатлоністок у Росію.
- Інша українка Юлія Городна розповіла історію зі зборів. Ексросіянка Дар'я Сідорова відмовилась жити в одній кімнаті з українками.