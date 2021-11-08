Вам понравится, – промоутер заинтриговал следующим соперником Беринчика и назвал дату боя
Источник:инстаграм Александра Красюка
Непобедимый Денис Беринчик в конце 2021 года вернется в боксерский ринг. Украинец впервые проведет поединок после того, как успешно попробовал свои силы в боях на голых кулаках.
Возвращение Беринчика перенесли
33-летний Беринчик должен был провести боксерский бой 27 ноября. Однако во время подготовки к поединку серебряный призер Олимпийских игр-2012 получил травму.
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Александр Красюк, промоутер Дениса, назвал новую дату возвращения боксера. Следующий бой Беринчика состоится 18 декабря. Также Красюк заверил, что фанатам понравится соперник Дениса.
Бой Беринчика мы перенесли на 18 декабря. Соперник вам понравится, место и самый крутой андеркард скоро объявим,
– написал Красюк в инстаграме.
Скриншот сториз Александра Красюка
Что известно о предыдущих боях Беринчика
- Украинский боксер провел 15 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Беринчик – обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
- В рейтинге WBO Денис находится на третьей строчке, уступая только Василию Ломаченко и Джорджу Камбососу.
- Предыдущий боксерский бой украинец провел в марте 2021 года и нокаутировал Хосе Санчеса. Денис в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона.
- Летом Беринчик решил провести бой на голых кулаках против Артема Лобова. Денис досрочно остановил Лобова в 4-м раунде.