Повернення Берінчика перенесли

33-річний Берінчик мав провести боксерський бій 27 листопада. Однак під час підготовки до поєдинку срібний призер Олімпійських ігор-2012 зазнав травми.

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Олександр Красюк, промоутер Дениса, назвав нову дату повернення боксера. Наступний бій Берінчика відбудеться 18 грудня. Також Красюк запевнив, що фанатам сподобається суперник Дениса.

Бій Берінчика ми перенесли на 18 грудня. Суперник вам сподобається, місце і найкрутіший андеркард скоро оголосимо,

– написав Красюк в інстаграмі.



Скриншот сторіз Олександра Красюка

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