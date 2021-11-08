Повернення Берінчика перенесли
33-річний Берінчик мав провести боксерський бій 27 листопада. Однак під час підготовки до поєдинку срібний призер Олімпійських ігор-2012 зазнав травми.
До теми У Берінчика через травму зірвався бій проти "цікавого" суперника
Олександр Красюк, промоутер Дениса, назвав нову дату повернення боксера. Наступний бій Берінчика відбудеться 18 грудня. Також Красюк запевнив, що фанатам сподобається суперник Дениса.
Бій Берінчика ми перенесли на 18 грудня. Суперник вам сподобається, місце і найкрутіший андеркард скоро оголосимо,
– написав Красюк в інстаграмі.
Скриншот сторіз Олександра Красюка
Що відомо про попередні бої Берінчика
- Український боксер провів 15 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Берінчик – володар титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.
- У рейтингу WBO Денис перебуває на третій сходинці, поступаючись тільки Василю Ломаченку та Джорджу Камбососу.
- Попередній боксерський бій українець провів у березні 2021 року та нокаутував Хосе Санчеса. Денис вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона.
- Влітку Берінчик вирішив провести бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Денис достроково зупинив Лобова у 4-у раунді.