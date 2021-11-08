Возвращение Беринчика перенесли

33-летний Беринчик должен был провести боксерский бой 27 ноября. Однако во время подготовки к поединку серебряный призер Олимпийских игр-2012 получил травму.

К теме У Беринчика из-за травмы сорвался бой против "интересного" соперника

Александр Красюк, промоутер Дениса, назвал новую дату возвращения боксера. Следующий бой Беринчика состоится 18 декабря. Также Красюк заверил, что фанатам понравится соперник Дениса.

Бой Беринчика мы перенесли на 18 декабря. Соперник вам понравится, место и самый крутой андеркард скоро объявим,

– написал Красюк в инстаграме.



Скриншот сториз Александра Красюка

Что известно о предыдущих боях Беринчика