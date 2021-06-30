Валидол, нервы и слезы счастья: безумные эмоции "сине-желтого" дерби Украина – Швеция – фото
Источник:24 канал
Украинская сборная 29 июня создала сенсацию на Евро-2020 – вышла в 1/4 финала. Команда Андрея Шевченко переиграла Швецию. Спорт 24 собрал подборку лучших эмоциональных фото исторического матча "сине-желтых".
Успех, который заставил плакать всю страну
Накануне матча Украина – Швеция в сети создали забавный состав команды Андрея Шевченко. Со своей фамилией в нем был только вратарь Георгий Бущан. Авторы шутки захотели напомнить о том, что поединки с участием нашей сборной выходят нервными. И не прогадали. Напряжение "летало" в воздухе не только на стадионе в Глазго, но и во всех фан-зонах, офисах, барах и домах Украины.
Вот это да Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео
Шутят, что даже пилоты рейсовых самолетов следили за матчем в воздухе. Украинские фанаты не смогли прилететь в Шотландию, но диаспора не смогла не использовать такой шанс. Поэтому наши ребята без поддержки не остались.
Украинские болельщики на стадионе в Глазго / Фото Getty Images
Первый гол Зинченко заставил подняться с диванов всю Украину. Александр поразил своей игрой не только страну, но и Манчестер Сити, твитер которого превратился в настоящий аккаунт с украинцем.
Зинченко открыл счет в игре /Фото Getty Images
Неудержимые эмоции фанаток / Фото Getty Images
Еще до перерыва шведы сравняли цифры на табло. Все благодаря голу Эмиля Форсберга – лидера Швеции.
Шведы сравняли счет / Фото Getty Images
Очередь шведов радоваться / Фото Getty Images
Второй тайм был валидольным. Команды стреляли по стойкам и перекладинам, но не смогли определить победителя в основное время. Все решалось в дополнительных таймах. Шевченко не раз хватался за голову от волнения.
Эмоции Шевченко в игре / Фото Getty Images
Фото Андрея Николаевича, на котором видно волнения и эмоции всей Украины.
Стоит узнать Это не лифчик: что было под футболкой Довбика, который вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020
На 98-й минуте произошел самый неприятный момент – ужасная травма Артема Беседина. Защитник Швеции Даниэльсон пытался опередить украинца, но вместо сыграть в мяч влетел прямой ногой шипами в ногу Артема.
Травма Беседина / Фото Getty Images
- Футболист покинул поле лишь с помощью медиков. Динамовец отправляется в Киев, где проведет детальное медицинское обследование. Первичный осмотр главного врача национальной команды Артура Глущенко показал повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок.
- Команда посвятила победу Артему и трогательно поддержала в соцсетях.
Казалось, что сборные будут пробивать серию послематчевых пенальти. Но Артем Довбик, который вышел на 105 минуте, думал иначе. Настоящий Супермен, Бэтмен и Железный Человек в одном лице. 24-летний форвард ударом головой вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.
Довбик – герой Украины / Фото Getty Images
Нападающий эмоционально отпраздновал взятие ворот в объятиях партнеров. После матча болельщики и футболисты поздравили друг друга с исторической победой.
Команда разделяет эмоции счастья вместе с фанатами / Фото Getty Images
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Украинские фанаты не сдерживали слез после победы / Фото Getty Images
Шевченко поблагодарил всех за поддержку / Фото Getty Images
Исландское празднование от Украины / Фото Getty Images
Поздравления фанатов и футболистов в исландском стиле: видео