Забавный состав сборной создал спортивный портал. Авторы в шутку захотели напомнить о том, что поединки с участием нашей сборной получаются нервными.

Смотрите Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Успокаивающие вместо игроков

На картинке вместо стартового состава игроков украинской сборной в разных позициях разместили успокоительные лекарства. Так, "живым человеком", а не лекарствами на картинке оставили только героя и спасителя прошлых матчей – вратаря Георгия Бущана.

С таким составом болельщикам будет спокойнее,

– подписали картинку авторы.



Курьезный состав сборной Украины / Изображение Tribuna.com

Сама же украинская сборная заявила, что ожидает нелегкой игры, однако команда настроена на максимальный результат.

Обратите внимание! Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.

"Валидольный матч сборной Украины"