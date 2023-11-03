Никакого уважения, никаких поклонов агрессорам, – Чоботар после победы над россиянином на ЧМ

Украинский каратист Валерий Чоботар стал бронзовым призером чемпионата мира. В бронзовом финале он победил россиянина Эдуарда Гаспаряна.

Сборная Украины по карате решила принять участие в чемпионате мира, несмотря на то, что туда допустили россиян в "нейтральном" статусе.

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И избежать противостояния украинцев и россиян на турнире не удалось. В весовой категории до 84 кг в бронзовом финале сошлись украинец Валерий Чоботар и представитель страны-агрессора Эдуард Гаспарян. Сильнее оказался украинец, завоевавший бронзовую награду.

А после боя Чоботар отказался от традиционного поклона. Все потому, что его соперником был именно россиянин.

"Никакого уважения, никаких поклонов "агрессорам", им не место на татами, на коврах или любых спортивных аренах. Следуем примеру Ольги Харлан", – написал Чоботар в инстаграм.

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан на чемпионате мира после победы над россиянкой не дала ей пожать руку. Поэтому российская делегация подала жалобу, и Харлан был дисквалифицирован из турнира. Ей также угрожало длительное отстранение от международных соревнований. Поэтому поднялся немалый скандал. Следовательно, международная федерация фехтования была вынуждена внести изменения в свои правила, которые разрешили украинцам не "приветствоваться" с россиянами. А дисквалификация с Харлан была снята.

Кроме того, Харлан подарила Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужной саблю, которой победила россиянку.