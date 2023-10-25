Анжелика Терлюга проиграла полуфинал ЧМ-2023 по каратэ олимпийской чемпионке Ивет Горановой. Однако произошло это в очень противоречивой ситуации.

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Украденный финал Терлюги

Болгарская каратистка побеждала украинку в финале Олимпиады-2020 и двух предыдущих чемпионатах мира. Однако в полуфинале ЧМ-2023 в Венгрии сильнее оказалась Терлюга – 14:11.

Сразу же по окончании боя представители Горановой подали протест. Они обратили внимание, что на табло выключилось время, а потому поединок длился на 20 секунд дольше.

Судьи вернули соперниц на татами и продолжили бой с отметки времени 1:17, когда счет был 5:4 в пользу Горановой. В итоге Анжелика уступила 4:6 и упустила шанс побороться за золотую медаль чемпионата.

Терлюга: Это был не спорт

На вопиющую несправедливость отреагировала Анжелика Терлюга. Украинка была очень разочарована решением судей.

"Все самое худшее, что могло произойти, произошло сегодня со мной. Сегодня я честно выиграла все поединки и тот полуфинал против Ивет Горановой (14-11) был невероятным. Каждый балл, который был в этом поединке, был честным.

Когда они вернули бой, болгарская соперница убегала по углам и не хотела больше драться. Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира?

Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это просто несправедливость. А теперь мне кто-нибудь будет говорить: иди и соберись на свой бронзовый финал? Я просто ненавижу этот спорт.

А теперь не нужно думать, почему карате больше неолимпийский вид спорта. Где еще может произойти такая ситуация?! Они просто нашли какую-то ошибку с таймером и заставили меня идти и снова драться, и начали со счета, где я проиграю. Вы даже не начали новый бой.

Я сегодня никого не подвела. Я честно выиграла и должна быть в финале. У меня украли мою мечту. Сердце болит, руки трясутся, когда пишу все эти слова, мне хочется кричать от боли, и я не знаю, что делать дальше", – написала Терлюга.

Анжелика Терлюга против Ивета Горановой / instagram.com/anzhelika_terliuga

Отметим, что теперь Анжелика Терлюга будет бороться только за "бронзу". Поединок состоится в субботу, 28 октября.