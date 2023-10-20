Международный олимпийский комитет включил "зеленый свет" для атлетов из России и Белоруссии. Неудивительно, что теперь в чемпионатах мира и Европы различных видов спорта выступают представители стран-террористов.

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Допуск россиян не изменил планы украинцев

Не стал исключением и ЧМ по каратэ. Всемирная федерация карате (WKF) позволила соперничать россиянам и белорусам в нейтральном статусе. К участию в турнире их допустили всего за несколько дней до начала чемпионата.

В Будапеште сразятся 12 россиян и 8 белорусов. Несмотря на амнистию спортсменам стран-агрессоров, сборная Украины примет участие в турнире.

Наша команда будет оспаривать допуск россиян и белорусов, но от чемпионата мира не откажется.

Что известно о ЧМ-2023 по каратэ