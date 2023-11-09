На этот раз речь идет об интересе к Артему Довбику. Вроде бы украинским форвардом интересуется мадридское Атлетико.

Вот так Артем on fire: Довбик стал самым результативным украинским футболистом Ла Лиги

Европейские гранды становятся в очередь

"Матрацники" хотят оформить трансфер украинца уже летом нового 2024 года.

Также в СМИ фигурировала информация о заинтересованность со стороны миланского Интера, ранее проявлявший интерес к украинскому голкиперу Бенфике Анатолию Трубину.

И эти два европейских клуба не единственный в этом списке заинтересованных команд в услугах забивного форварда Жироны. Однако чтобы купить Артема, всем клубам нужно будет выложить кругленькую сумму. Жирона хочет заработать на трансфере своего лидера острие атаки не менее 30 миллионов евро.

С каждым туром Ла Лиги Довбик повышает свою трансферную стоимость. Артем набрал отличную форму и взял на себя лидерские качества. В 15 матчах за Жирону украинец забил 7 голов и отдал 5 ассистам.

Если вернуться к ситуации Атлетико, то мадридцы в текущем сезоне Ла Лиги идут на 4 месте, набрав 25 очков. Также "матрасники" выступают в Лиге чемпионов, где после 4-х туров лидирует в группе "Е" – 8 баллов.

В прошлом туре испанского первенства против Осассуны Довбик отличился по системе "гол плюс пас". Сначала Артем сравнил цифры на табло до 2:2, а уже в следующей голевой атаке "красно-белых" ассистировал Виктору Цыганкову, который вывел Жирону вперед 2:3. Окончательный результат матча был 2:4 в пользу команды Мичела Санчеса.

Благодаря этому 26-летний нападающий стал самым результативным украинским футболистом в Ла Лиге.

К слову. Уже в следующем туре Ла Лиги Довбик может улучшить свою статистику. Жирона 11 ноября будет гостить на поле Райо Вальекано. "Красно-белые" попытаются победить, чтобы удержать лидерство в турнирной таблице первенства. Преимущество над вторым Реалом составляет всего 2 балла – 31 против 29-ти у "сливочных".