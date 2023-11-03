Испанская Жирона, за которую играет украинский дуэт Цыганков – Довбик, стала одной из самых больших сенсаций начала сезона-2023/2024. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров.

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Довбик может перейти в Серию А

Такие яркие выступления подопечных Мичела не остались незамеченными. За лидерами команды уже охотятся более богатые клубы. Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются Барселона и Бавария. Теперь же стало известно, что и Артем Довбик может пойти на повышение.

За бывшим форвардом Днепра-1 внимательно следит миланский Интер, видящий в форварде сборной Украины замену своим возрастным нападающим Марко Арнаутовичу и Алексису Санчесу. Оба игрока не впечатляют своей формой на старте сезона и на двоих отдали только 1 ассист в Серии А.

Миланский клуб пока не вступал в переговоры с Жироной и планирует потенциальный трансфер на лето 2024 года. Отмечается, что действующий финалист Лиги чемпионов не единственный большой клуб, который обратил внимание на Артема Довбика.

Справка. В 11 матчах Ла Лиги украинец забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Он занимает седьмое место в гонке бомбардиров, уступая лишь одним взятием ворот Альваро Морате, который замыкает топ-3.