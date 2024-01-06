Чушь: в Зените отреагировали на слухи о том, что Тимощук покинул Россию

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук продолжает работать и жить в России. Новости о том, что он на самом деле любит Родину, похоже, не соответствуют действительности.

Недавно американский футбольный тренер Деннис Люкенс рассказал позицию Анатолия Тимощука, после 24 февраля 2022 года не осудившего вооруженную агрессию России против Украины. По его словам, бывший футболист сборной Украины якобы стал заложником в России, но на самом деле любит свою Родину и даже уже уехал в другую страну, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Тимощук продолжает жить и работать в России

Однако, похоже, слова Люкенса не соответствуют действительности. По крайней мере, председатель правления российского Зенита Александр Медведев назвал их чушью.

Тимощук покинул Зенит и Россию? Не несите чушь,

– заявил Медведев.

Предатель Украины

Напомним, что Тимощук до сих пор публично не высказал свою позицию по поводу войны России против Украины, да и, скорее всего, ничего не скажет. При этом всем он долгое время был капитаном сборной Украины и любил красоваться патриотическими повязками на голове.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Анатолия Тимощука.

Тимощуку, в свою очередь, хватило смелости или наглости, чтобы протестовать, поэтому он подавал апелляцию в УАФ.

Тимощук работает в структуре санкт-петербургского Зенита, занимая должность ассистента главного тренера.