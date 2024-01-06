Нещодавно американський футбольний тренер Денніс Люкенс розповів позицію Анатолія Тимощука, який після 24 лютого 2022 року не засудив збройну агресію Росії проти України. За його словами, колишній футболіст збірної України нібито став заручником у Росії, але насправді любить свою Батьківщину і навіть вже виїхав в іншу країну, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Тимощуку дісталося від російських пропагандистів: в нього спитали про покарання за зраду України

Тимощук продовжує жити та працювати в Росії

Однак, схоже, слова Люкенса не відповідають дійсності. Принаймні, голова правління російського Зеніта Алєксандр Мєдвєдєв назвав їх нісенітницею.

Тимощук покинув Зеніт і Росію? Не несіть нісенітницю,

– заявив Мєдвєдєв.

Важливо. Тимощук працює в структурі санкт-петербурзького Зеніта, обіймаючи посаду асистента головного тренера.

Зрадник України