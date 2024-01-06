Недавно американский футбольный тренер Деннис Люкенс рассказал позицию Анатолия Тимощука, после 24 февраля 2022 года не осудившего вооруженную агрессию России против Украины. По его словам, бывший футболист сборной Украины якобы стал заложником в России, но на самом деле любит свою Родину и даже уже уехал в другую страну, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Тимощук продолжает жить и работать в России

Однако, похоже, слова Люкенса не соответствуют действительности. По крайней мере, председатель правления российского Зенита Александр Медведев назвал их чушью.

Тимощук покинул Зенит и Россию? Не несите чушь,

– заявил Медведев.

Важно. Тимощук работает в структуре санкт-петербургского Зенита, занимая должность ассистента главного тренера.

Предатель Украины