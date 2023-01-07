Указом Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 относительно Тимощука. Персональные санкции применены к бывшему футболисту сроком 10 лет.
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Тимощуку запрещен въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.
Анатолий Тимощук работает в тренерском штабе санк-петербургского Зенита. Тимощук еще публично не высказал свою позицию по поводу войны России против Украины, хотя долгое время был капитаном сборной Украины, который любил красоваться патриотическими повязками на голове.
Санкции против Тимощука
- Блокировка активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.
- Ограничение торговых операций (полное прекращение). Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение).
- Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
- Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
- Аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на недр.
- Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах.
- Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет).
- Полный или частичный запрет на совершение сделок относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону (полный запрет).
- Запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
- Прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными и иностранными юридическими лицами.
- Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины.
- Лишение государственных наград Украины, других форм награждения.
- Запрет на приобретение в собственность земельных участков.