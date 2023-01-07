Указом Зеленского введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 относительно Тимощука. Персональные санкции применены к бывшему футболисту сроком 10 лет.

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Тимощуку запрещен въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

Анатолий Тимощук работает в тренерском штабе санк-петербургского Зенита. Тимощук еще публично не высказал свою позицию по поводу войны России против Украины, хотя долгое время был капитаном сборной Украины, который любил красоваться патриотическими повязками на голове.

Санкции против Тимощука