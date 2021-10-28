Уже договорились, – промоутер рассказал о дате и месте реванша Усика и Джошуа

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мыслями о реванше украинца с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовый бой завершился победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.

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Реванш состоится весной 2022 года. О реванше мы уже договорились, а сейчас осталось договориться о деталях. Именно о том, где и когда он состоится,

– сказал Красюк.

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