Уважаю Динамо, но Бенфике нужны были три очка – Яремчук об игре против бывшего клуба
Источник:УЕФА
Роман Яремчук стал автором первого гола в матче Лиги чемпионов Бенфика – Динамо. Украинский нападающий прокомментировал игру против бывшей команды.
Яремчук: Для нас было важно победить
26-летний нападающий Бенфики не только забил гол и был активным в течение всего сыгранного времени, но и стал лучшим игроком матча. Роман Яремчук прервал свою голевую засуху, которая длилась с конца сентября 2021 года.
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Лидер сборной Украины рад, что Бенфике удалось одержать такую важную победу над Динамо в Лиге чемпионов.
Очень приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов. Для нас важно победить и выйти в плей-офф. Я очень уважаю Динамо Киев, желаю этой команде удачи, но нам требовались три пункта для продолжения выступлений в Лиге чемпионов,
– сказал форвард Бенфики.
Яремчук заговорил о жребии плей-офф. Но заверил, что с любым соперником "орлы" будут играть только на победу.
К слову, поединок завершился победой Бенфики со счетом 2:0.
В сезоне-2021/2022 Яремчук забил в футболке португальского клуба 5 голов и сделал 4 ассиста за 20 сыгранных матчей.
Бенфика вышла в плей-офф Лиги чемпионов
- Победа Бенфики над Динамо и победа Баварии над Барселоной позволила клубу Яремчука выйти в 1/8 финала турнира. Португальский клуб со второго места группы Е вышел в следующую стадию.
- За шесть матчей "орлы" завоевали 8 очков, которых хватило для продолжения борьбы за трофей. С первой позиции вышла мюнхенская Бавария, которая показала 100-процентный результат – 18 пунктов.
- В Лигу Европы из группы опустилась Барселона. Динамо завершило выступления в еврокубках.