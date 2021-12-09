Бенфика – Динамо 2:0

Голы: Яремчук, 16, Жилберту, 22

Для Динамо этот матч не имел турнирного значения – команда финиширует на последнем месте. Вместо этого Бенфика вела борьбу за второе место. Но для этого нужно было обыгрывать Динамо и надеяться, что в параллельном матче Бавария победит Барселону.

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Уже на первой минуте Динамо могло пропустить гол. Забить его мог Яремчук. Он эффектно прокинул между ног Сироты и пробивал в дальний угол – Бущан в прыжке дотянулся. А Пицци пробил выше ворот.

Ответ от Динамо не заставил себя ждать. Буяльский получил пас в штрафную, где обыграл сразу двух защитников. После чего сбросил под удары Цыганкову, которому нужно было в касание отправить мяч в пустые ворота. Но Виктор пробил выше.

Через мгновение – снова невероятный сейв Бущана. На этот раз после удара Пицци под перекладину.

Дебютный гол Яремчука

А уже после этого случился гол в ворота Динамо. И его автором стал Яремчук. Он воспользовался пасом от Жоау Мариу и опередил Миколенко и Сидорчука.

Видео гола Яремчука

Яремчук – воспитанник киевского Динамо. И дебютный гол в Лиге чемпионов он забил именно в ворота Динамо.

Гол от Яремчука несколько ошеломил динамовцев. И они пропустили вторично. На этот раз из-за ошибки. После неудачного рикошета мяч улетел в штрафном к Жилберту, который без проблем расстрелял Бущана.

Видео гола Жилберта

Нервность киевлян

Все это привело к тому, что киевляне начали много фолить, из-за чего получили несколько желтых карточек. А хозяева поля – опасные штрафные. Но спас Бущан.

Во втором тайме динамовцам не оставалось ничего, как играть за свою честь. Команда создавала моменты и была близка к тому, чтобы сократить отставание в счете.

Вместо этого Бенфика перешла на игру вторым номером. В то время было известно, что Барселона проигрывает 3:0, поэтому португальский клуб занимал второе место. Матч так и закончился победой Бенфики.