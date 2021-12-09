Бавария – Барселона 3:0

Голы: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусиала, 62

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Бавария выиграла 5 матчей в группе E и досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места. В последней игре против Барселоны мюнхенцы были лишены турнирной мотивации.

Барселоне нужно было одерживать победу в Мюнхене, чтобы выйти в плей-офф. Причина в том, что в битве за 1/8 финала каталонцев выбивала Бенфика.

Команды активно вошли в матч и играли на встречных курсах. Уже после первого тайма Бавария была впереди благодаря голам Томаса Мюллера и Лероя Сане.

На 34-й минуте Роберт Левандовский сохранил мяч для мюнхенцев и элегантным черпаком нашел Мюллера. Томас ударом головой перекинул тер Штегена и в девятый раз в карьере забил Барселоне.

Видео гола Мюллера

Перед перерывом красивым голом в воротах каталонцев отличился Сане. Лерой воспользовался тем, что его никто не встретил и выстрелил издалека. Пропущенный гол на совести тер Штегена. Вратарь должен был отбивать мяч.

Видео гола Сане

Сразу после перерыва Сане мог оформить дубль: Лерой получил шансы пробить с вратарской, но покатил мяч в руки голкипера. Однако на 62-й минуте мюнхенцы реализовали свое преимущество.

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Левандовский диагональной передачей развернул атаку Баварии. Дэвис прорвался в штрафную Барселоны через левый фланг и прострелил на Мусиала, который переправил мяч в ворота.

Видео гола Мусиала

Благодаря победе Бавария стала третьей командой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022, которая выиграла все 6 матчей. Кроме мюнхенцев это сделали Аякс и Ливерпуль.

Барселона заняла третье место в квартете E и вылетела в Лигу Европы. Каталонский клуб впервые вылетел после группового этапа из сезона-2000/2001.