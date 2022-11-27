В "сине-желтых" цветах: Усик показал, как готовится к мегафайту с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик ни на миг не покидает тренировки. Очередным свежим видео подготовки к возможному поединку против Тайсона Фьюри он поделился в социальных сетях.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в августе отстоял пояса в бою-реванше против Энтони Джошуа. Следующей ступенью в карьере украинского боксера должен стать мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Достойно внимания Усик спел об освобождении Крыма: крутое видео от украинского чемпиона

Несмотря на то, что дату поединка еще не определили, Александр Усик не покидает тренировки. В своем Instagram украинский чемпион опубликовал видео работы в спортивном зале.

Боксер был одет в "сине-желтую" футболу с надписью "цвета свободы".

"Жизнь сладка только тогда… Когда твоя работа горькая…", – подписал видео Усик.

Видео тренировки Усика

Напомним, что Александр Усик посетит бой "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря. Там менеджер Александра будет договариваться о бое за звание абсолютного чемпиона.

Чисора вместо Усика: