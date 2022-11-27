Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик у серпні відстояв пояси у бою-реванші проти Ентоні Джошуа. Наступним щаблем у кар'єрі українського боксеру повинен стати мегафайт за звання абсолютного чемпіону світу проти Тайсона Ф'юрі.

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Не дивлячись на те, що дату поєдинку ще не визначили, Олександр Усик не залишає тренування. У своєму Instagram український чемпіон опублікував відео роботи у спортивному залі.

Боксер був одягнений у "синьо-жовту" футболу з написом "кольори свободи".

"Життя солодке тільки тоді…Коли твоя робота гірка…", – підписав відео Усик.

Відео тренування Усика

Нагадаємо, що Олександр Усик відвідає бій "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня. Там менеджер Олександра буде домовлятись про бій за звання абсолютного чемпіона.

Чісора замість Усика: