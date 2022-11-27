Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик у серпні відстояв пояси у бою-реванші проти Ентоні Джошуа. Наступним щаблем у кар'єрі українського боксеру повинен стати мегафайт за звання абсолютного чемпіону світу проти Тайсона Ф'юрі.
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Не дивлячись на те, що дату поєдинку ще не визначили, Олександр Усик не залишає тренування. У своєму Instagram український чемпіон опублікував відео роботи у спортивному залі.
Боксер був одягнений у "синьо-жовту" футболу з написом "кольори свободи".
"Життя солодке тільки тоді…Коли твоя робота гірка…", – підписав відео Усик.
Відео тренування Усика
Нагадаємо, що Олександр Усик відвідає бій "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня. Там менеджер Олександра буде домовлятись про бій за звання абсолютного чемпіона.
Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Усика та Ф'юрі мають бездоганну статистику боїв. Олександр виграв всі свої 20 поєдинків, тоді як Тайсон переміг у 32-х з 33-ти боїв, один звівши до нічиєї.