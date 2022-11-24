Украинский боксер Александр Усик вместе с лидером одесской группы Barabanda Эльнуром Рустамовым записали песню "Письмо к маме". В тексте говорится об освобождении Крыма от российских оккупантов.

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В начале песни Усик находился в машине, а когда прозвучали слова об освобождении Крыма, он вышел из автомобиля с крымскотатарским флагом на плечах. При этом прославленный украинский боксер держал в руках чемпионские пояса.

"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - подписал видео Рустамов.

Видео патриотической песни с участием Усика

  • Напомним, что после начала полномасштабной российской агрессии Александр Усик занял четкую проукраинскую позицию.
  • С первых дней войны Усик записался в терроборону Киевщины. После чего отправился за границу, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа, в котором победил.
  • Также боксер посещает раненых военных в госпиталях, уговоривших его вернуться в бокс ради боя-реванша против Энтони.
  • Недавно Усик провел благотворительное мероприятие в поддержку Украины в США.