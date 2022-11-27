Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в августе отстоял пояса в бою-реванше против Энтони Джошуа. Следующей ступенью в карьере украинского боксера должен стать мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
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Несмотря на то, что дату поединка еще не определили, Александр Усик не покидает тренировки. В своем Instagram украинский чемпион опубликовал видео работы в спортивном зале.
Боксер был одет в "сине-желтую" футболу с надписью "цвета свободы".
"Жизнь сладка только тогда… Когда твоя работа горькая…", – подписал видео Усик.
Видео тренировки Усика
Напомним, что Александр Усик посетит бой "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря. Там менеджер Александра будет договариваться о бое за звание абсолютного чемпиона.
Чисора вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте .
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет биться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Усика и Фьюри обладают безупречной статистикой боев. Александр выиграл все свои 20 поединков, тогда как Тайсон победил в 32 из 33 боев, один сведя к ничьей.