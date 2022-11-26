Олександр Усик в серпні зміг вдруге поспіль взяти верх над британцем Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю захистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається через неузгодження дати.

Тим часом "Циганський король" вирішив зійтись із Дереком Чісорою. Двобій має відбутись вже в наступну суботу, 3 грудня, в Лондоні. Як признався менеджер Усика Егіс Клімас, Олександр планує відвідати подію.

Ми купили квитки до Лондона. 3 грудня ми летимо до Лондона. Сподіваюся, що там завершимо переговори,

– заявив Клімас.

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Чісора замість Усика: