Уоррен: Все мы хотим увидеть объединение титулов

Промоутер Тайсона Фьюри намекнул, когда его подопечный может выйти в ринг против Александра Усика. Хотя сам "Цыганский король" не хочет ждать аж в 2023 ради боя против украинца. Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа и пригласил его вернуться на ринг еще в 2022 году. На что британец ответил земляку согласием.

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Никакой официальной информации о бое двух британцев нет, поэтому в прессе продолжают говорить о поединке за абсолют с украинцем.

Представитель Тайсона уже назвал возможную дату проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Уоррен заговорил о следующем 2023 году. Оба боксера хотят встречи за объединение всех поясов.

Все мы хотим увидеть объединение титулов. Я верю, что это может пройти в марте следующего года,

– сказал Уоррен.

Усик же не хочет выходить в ринг в 2022 году из-за старых травм, давших о себе знать. Александр готов залечить повреждения и вернуться в бокс в 2023 году. В таких словах Фьюри нашел ложь и заверил, что украинец просто ищет оправдание, чтобы сбежать от боя с ним.

А вот менеджер украинца Эгис Климас заявил, что Тайсон уже дал свое согласие на сражение с Усиком.