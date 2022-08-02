Сенченко: Думаю, что Усик победит в этом бою
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко оставил свой прогноз на бой Александр Усик – Энтони Джошуа 2. По его мнению, боксеры не проведут полный путь в 12 раундов, а вторую победу подряд праздновать украинец.
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Думаю, что Усик победит в этом бою. И вообще мой прогноз, что это сражение не будет длиться все 12 раундов. Я считаю, что он закончится досрочной победой одной из сторон,
– заявил эксчемпион.
Вспомнил в комментарии Сенченко и нового наставника Джошуа. Но 45-летний украинский боксер не понимает, что нужно сделать Энтони, чтобы взять реванш. Украинец дал совет сопернику Усика: "Наверное, быть более агрессивным в бою, не давать левши работать первым номером, сражаться в атакующем стиле, идти в размен".
По его мнению, Джошуа нужно будет однозначно рисковать в реванше против Усика.
Если Джошуа рискнет, то есть вероятность, что он может попасть. Но есть возможность, что он может упустить. Если рискнет, он может обострить бой, и у него будет шанс панчера. Если не рискнет, то проигрывает бой. Джошуа не вывезет технически, Усик его обыгрывает. Тогда будет без шансов Джошуа. По очкам я не вижу победу Энтони,
– добавил Сенченко.
Усик готов к реваншу
- Многие люди из боксерского мира предпочитают Александра Усика. На этот раз у Джошуа не будет поддержки родных трибун, ведь реванш состоится в Саудовской Аравии. Хотя в первом бою болельщики не помогли Энтони победить.
- Реванш состоится 20 августа. На кону будут стоять пояса IBF, WBA, WBO и IBO.
- Самый дешевый билет на бой Усик – Джошуа 2 стоит около 100 долларов. Арена в Джидде может вместить ориентировочно 40 тысяч поклонников бокса.
- После поединка Усик вернется в Украину.