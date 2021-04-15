Усик работает с хорошими специалистами

Гвоздик прокомментировал то, что Усик начал стремительно набирать вес. Непобедимый украинец уже весит больше 100 килограммов и до сих пор никогда не боксировал с таким весом.

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34-летний Гвоздик считает, что увеличение веса пойдет на пользу Усику.

"Я не знаю, что Саша делает для того, чтобы набирать вес: можно сесть, нажарить мешок картошки и съесть ее с сыром и майонезом. Я думаю, что Саше пойдет это на пользу, он работает с хорошими специалистами, которые явно понимают, что нужно делать", – заявил Александр.

Вместе с тем, Гвоздик отметил, что увеличение веса не означает, что Усик потеряет в скорости.

"Набор веса не означает, что ты станешь медленнее и слабее, если ты делаешь все правильно – ты станешь сильнее и при этом не потеряешь в скорости. Саша именно этим и занимается, он не наберет 50 кг. Ну добавит, может 10, не думаю, что это критично на нем скажется, некоторые боксеры с момента взвешивания 10 кг набирают, поэтому поживем – увидим", – рассказал боксер.

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Усику надо стать большим

34-летний Усик – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Украинец стремится как можно быстрее получить этот бой. Однако Гвоздик считает, что украинцу еще рано драться с Джошуа.

Я всегда поддерживаю наших ребят, но на сегодня, это тяжелый бой для Саши. Ему нужно стать больше, провести еще несколько боев в тяжелом весе, если он действительно серьезно хочет выиграть этот бой,

– заявил Гвоздик.

Александр сказал, что его не поразили два поединка Усика в тяжелом весе против Чаза Уиззерспуна.

"Без лицемерия, то что Саша показывал в бою против Чисоры, и в первом бою в тяжелом весе – я думаю, для Джошуа этого будет недостаточно. Если выйти побороться и показать хороший бокс – тогда, конечно, но, если выходить с амбициями стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе, нужно нечто большее", – резюмировал Гвоздик.

Скорее всего, следующим соперником Усика станет Джо Джойс. Боксеры могут драться летом 2021 за временный титул чемпиона мира WBO.