Усик впервые показал, как готовится к реваншу против Джошуа: фото по тренировкам
17 июня 2022 , 20:39Читати новину українською
Источник:інстаграм Олександра Усика
Украинский боксер Александр Усик уже этим летом может выйти на ринг против Энтони Джошуа. В скором времени должна появиться официальная дата реванша.
Усик поделился фотографиями с тренировки
С каждым днем должна появиться официальная дата реванша. Ранее промоутеры обоих боксеров уверяли, что сражение состоится в августе 2022 года.
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Александр Усик впервые показал, как он готовится к реваншу. В своем инстаграмме боксер опубликовал фотографии по тренировкам.
Тяжелая работа,
– добавил Усик к фотографиям из ринга.
Усик готовится к реваншу против Джошуа / Фото с инстаграма украинца
Александр впервые поделился фотографиями по тренировкам / Фото с инстаграма боксера
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Инсайдеры назвали дату реванша Усик – Джошуа. По словам многих специалистов, бой состоится 20 августа. Эту информацию подтверждали и промоутеры боксеров. Однако официальную дату не объявляли.
- Ранее сообщалось, что сражение состоится 23 июля. Однако его решили перенести на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
- Зато устроители определились с местом поединка, он состоится в Саудовской Аравии.
- Напомним, что в первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- Бой мог состояться в начале лета, но все планы боксеров сменила война. Александр вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
- Затем боксер все же решил уехать из Украины, чтобы подготовиться к бою против британца.
- Он неоднократно уверял, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.