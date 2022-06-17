Екатерина Усик: Очень сожалею
Жена Александра призналась, что очень сожалеет о том, что молчала об аннексии Крыма в 2014 году. Проанализировав свои ошибки, Екатерина каждый день распространяет в своих соцсетях информацию о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.
До слова До вашого "звільнення" люди жили цивілізовано, – дружина Усика про окупаційну владу Криму
Екатерина Усик не сомневается в том, что русским наемникам удастся выбить с оккупированных территорий. Она верит, что сможет скоро вернуться в родной украинский Крым.
Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым. Единственное о чем я сожалею сейчас, так это потому, что молчала в 2014 году. Очень жалею,
– написала жена боксера.
Жена Усика не сомневается в победе Украины / Фото из инстаграмма Екатерины
Усик готовится к реваншу против Джошуа
- Семья Александра Усика уехала за границу. В первую очередь, боксеру необходимо было покинуть страну, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа.
- Сам Александр не раз уверял, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.
- Бой может состояться уже в августе 2022 года. Поединок будет принимать Саудовская Аравия.
- Семья украинского боксера испытала на себе последствия "русского мира". Российские наемники захватили дом Усика в Ворзеле Киевской области. К счастью, там никого не было, семья уехала за границу.
- Екатерина и ее дети долгое время скрывались в бомбоубежище.