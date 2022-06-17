Екатерина Усик: Очень сожалею

Жена Александра призналась, что очень сожалеет о том, что молчала об аннексии Крыма в 2014 году. Проанализировав свои ошибки, Екатерина каждый день распространяет в своих соцсетях информацию о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

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Екатерина Усик не сомневается в том, что русским наемникам удастся выбить с оккупированных территорий. Она верит, что сможет скоро вернуться в родной украинский Крым.

Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым. Единственное о чем я сожалею сейчас, так это потому, что молчала в 2014 году. Очень жалею,

– написала жена боксера.



Жена Усика не сомневается в победе Украины / Фото из инстаграмма Екатерины

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