Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал отмену боя против Тайсона Фьюри. Украинский боксер воспринял это известие со свойственным ему достоинством.
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Заряд оптимизма от Усика
Усик записал видеообращение к своим болельщикам, которое опубликовала координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.
"Дорогие друзья, всем хорошего, хорошего, невероятного дня. У меня невероятная суббота. Я уже сделал всю работу, и сейчас я немножко отдыхаю.
Друзья, трудности нам даются для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше", – сказал Усик.
Видеообращение Усика
Бой Усик – Фьюри отменили: последние новости
- Напомним, что 2 февраля во время спарринга Тайсон Фьюри получил травму. "Цыганский король" получил рассечение над глазом.
- Промоутеры британца сообщили о переносе боя за абсолют на неопределенный срок. Напомним, что это произошло во второй раз. В первый раз бой отменили после неубедительной победы Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
- По словам легендарного Леннокса Льюиса, восстановление может занять до трех месяцев. А это означает, что раньше лета "Бой века" не состоится. Скорее всего его перенесут на август, а возможно даже на сентябрь.
- Александр Красюк ведет переговоры с потенциальным соперником Усика. Им может стать обязательный претендент на пояс IBF Филип Хргович.