Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал отмену боя против Тайсона Фьюри. Украинский боксер воспринял это известие со свойственным ему достоинством.

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Заряд оптимизма от Усика

Усик записал видеообращение к своим болельщикам, которое опубликовала координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.

"Дорогие друзья, всем хорошего, хорошего, невероятного дня. У меня невероятная суббота. Я уже сделал всю работу, и сейчас я немножко отдыхаю.

Друзья, трудности нам даются для того, чтобы мы их проходили. А если мы будем ныть, когда нам сложно, мы просто будем нытиками. Всем добра, двигаемся дальше", – сказал Усик.

Видеообращение Усика

Бой Усик – Фьюри отменили: последние новости