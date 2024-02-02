17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впрочем встреча будет перенесена.

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Причиной стала травма Тайсона Фьюри, которую он получил во время спарринга в рамках подготовки к поединку. "Цыганский король" получил рассечение над правым глазом.

Пока неизвестно, когда все же состоится его бой с Усиком и состоится ли вообще. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис дал свой прогноз на срок восстановления Фьюри.

Тяжелый удар для Тайсона. Это повреждение находится в той же области, что и во время его боя с Валлином. Скорее всего, Фьюри понадобится около шести швов и три месяца на восстановление. Сага продолжается,

– написал Льюис у себя на странице в твиттер.

Таким образом, раньше лета на бой Усик – Фьюри не стоит рассчитывать. Более того, летом он также маловероятен, ведь в это время в Саудовской Аравии температура воздуха достигает выше 50 градусов, что сделает пребывание знаменитостей и боксеров в стране крайне тяжелым.

Справка. Тайсон Фьюри боксировал со шведом Отто Валлином в сентябре 2019 года в Лас-Вегасе и победил единогласным решением судей. Впрочем в начале боя Валлин рассек бровь Фьюри и кровь долго не могли остановить. После поединка Тайсон проигнорировал пресс-конференцию и сразу направился в госпиталь.

Отметим, что Тайсону принадлежит пояс чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе. Англичанин до сих пор не проиграл еще ни одного из своих 35-ти поединков на профессиональном уровне – 34 победы (24 – нокаутом) и ничья против Деонтея Уайлдера.

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В свою очередь Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF в этом весе. Украинец имеет стопроцентный показатель по поединкам на уровне профи – 21 победа в 21-м бою. Из них 14 Олекандр завершил нокаутом.